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مؤلف "بالحجم العائلي" يكشف سر تغيير اسم ميرفت أمين.. وتأييد ظاهرة "سنجل مازر"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 05:59 م
مؤلف بالحجم العائلي يكشف سر تغيير اسم ميرفت أمين.. وتأييد ظاهرة سنجل مازر
"بالحجم العائلي"
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سارة إبراهيم
 

كشف السيناريت محمد رجاء، مؤلف مسلسل "بالحجم العائلي"، أنه كتب شخصية الفنانة ميرفت أمين، قبل ترشيح الشركة المنتجة لها، مؤكداً أنها تحفظت على الاسم الأول لشخصية "جيهان"، لأنه يتشابه مع أدوار سابقة لها، فضلاً عن شهرة جملة "مرجان بيحب جيهان"، في فيلمها مع عادل إمام، حيث استبدل الاسم بـ"إيمان" حتى الحلقة 23، ثم تغيّر إلى "ثريا".


وأضاف "رجاء" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن الفنان يحيى الفخراني تحمس لمشاركة "أمين" في المسلسل، مؤكدا أن المخرجة هالة خليل، صاحبة ترشيح الفنانة الأردنية ركين سعد، وقام هو بترشيح ندى موسى وديانا بعد مشاركتهما معه في مسلسل "الحساب يجمع"، ولطيفة فهمي وعمرو صالح وليلى عز العرب وهالة خليل.


وعن وجود سلوكيات غريبة على الجمهور، أكد "رجاء" أن مشاهد تناول "الخمر" لم تكن مكتوبة في السيناريو الأصلي، وأضاف أن المسلسل لم يؤيد ظاهرة "سنجل مازر"، من خلال شخصية "رانيا" حيث أشارت بعض الجمل الحوارية إلى غضب أسرتها منها، ورفض هذا السلوك اجتماعياً وأخلاقياً، مشدداً أن الأحداث حتى الأن ترتبط بزمان ومكان محددين وليست مكتوبة بأسلوب "الفلاش باك".

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