بعد رحيل زيدان.. 4 مرشحين لقيادة سفينة ريال مدريد



وعلل الأسطورة الفرنسية قراره هذا بحاجته إلى أخذ قسط من الراحة، بعد حوالي ثلاث سنوات شاقة من العمل، وأضاف أن الفريق بحاجة للتغيير من أجل بقاء "الميرنغي" على سكة الانتصارات.





وتأتي استقالة زيدان في وقت غير متوقع، خاصة وأن المدرب الفرنسي قاد نهاية الأسبوع الماضي إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه.





وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز الأسماء المرشحة لقيادة سفينة ريال مدريد في الموسم المقبل:





الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

مدرب توتنهام الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو قد يكون الشخص المفضل لقيادة سفينة ريال مدريد، إذ ترك المدرب الأرجنتيني بصمة واضحة مع ناديه الحالي.



ويتميز بوكيتينو، الذي سبق ودرب فريق إسبانيول الإسباني، بقدرته على اكتشاف المواهب، وإخراج أقصى ما لدى اللاعبين على المستطيل الأخضر، على غرار المهاجم هاري كين، الذي تحول إلى ماكينة أهداف حقيقة تحت قيادة بوكيتينو.



أما على المستوى التكتيكي، أثبت المدرب الأرجنتيني علو كعبه، خاصة بعدما هزم ريال مدريد في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتعادل معه على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" قلعة الفريق المدريدي.



كما أن طريقة لعب بوكيتينو الهجومية قد ترفع من أسهمه بشكل كبير في تدريب ريال مدريد.





الإيطالي أنطونيو كونتي

بدوره مدرب تشيلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي من أبرز الأسماء المرشحة لتدريب "الملكي" خلفاً لزيدان، إذ تؤكد العديد من التقارير الصحافية أن النادي اللندني سيقيل المدرب الإيطالي، خاصة بعدما عجز عن التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في السنة المقبلة.



ويتميز كونتي بقدرته الكبيرة على قراءة مجريات المباريات والإعداد الجيد لها، خاصة وأنه راكم خبرة كبيرة حينما كان لاعباً أو مدرباً لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي.



ويُعرف عن كونتي قدرته الكبيرة على تحفيز اللاعبين واستخراج أقصى ما في جعبتهم من أجل الوقوف على منصات التتويج، وهو ما يريده ريال مدريد الذي يسعى إلى مواصلة كتابة التاريخ.