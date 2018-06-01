كوبر يحسم مشاركة النني أمام كولومبيا

يفكر هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، في أن يشارك محمد النني لبضعة دقائق خلال الشوط الثاني من مباراة كولومبيا الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

يرغب الجهاز الفني للمنتخب المصري فى منح لاعب الأرسنال حساسية المباريات تدريجيًا وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المدفعجية أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر، على محمد النني فى التشكيلة الأساسية للفراعنة لذلك هو من العناصر المهمة والمؤثرة في الفريق.