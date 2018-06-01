"أبوهشيمة" يزور مستشفى أطفال "أبوالريش" ويبحث دعمها بأجهزة أشعة (صور)

زار رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيرة "أبو الريش" وأجرى جولة داخل أقسام رعاية الأطفال المختلفة والتى تضم 247 طفلا لتوزيع تبرعات مالية.





وفى ذات الوقت التقى أبوهشيمة بالدكتورة رشا عمار مدير عام المستشفى وتناقش معها حول أولوية الاحتياجات التى تتطلبها المستشفى سواء من الأجهزة أو الأدوية أو التبرعات المالية أو الخدمات المتنوعة التى تحتاج إلى ميزانية مستمرة.





وركز النقاش حول دعم المستشفى بجهاز أشعة جديد، حيث أن الجهاز الموجود دائم العطل، وأنه تم تركيبه منذ عام 1998 ولم يعد بالكفاءة المطلوبة التى يحتاجها مرضى مستشفى أبوالريش سواء النزلاء من الأطفال أو المترددين على المستشفى وهذا الجهاز يوفر خدمات الأشعة المقطعية على الصدر والقلب والمخ ويستفيد منه 600 طفل شهرياً، أما الجهاز الحديث المستهدف شراءه فكفيل برعاية 1200 حالة شهرياً وكذلك جهاز الصبغة وهو معطل تماماً وهذا الجهاز يخدم ما بين 9 إلى 12 حالة يومياً.





الجدير بالذكر أن مستشفى أبوالريش تضم 247 سرير لرعاية الأطفال فى تخصصات طبية مختلفة كأمراض الكلى وزرع النخاع وأمراض الكبد والأعصاب وأمراض الدم والنزلات المعوية والسكر والغدد ووحدة الجراحة بالإضافة إلى أنها تضم 16 عيادة خارجية يتردد عليها سنوياً 250 ألف حالة، أما الاستقبال والطوارئ فيستقبل 200 ألف حالة سنوياً ويجرى 4 آلاف جراحة ويخدم 800 حالة غسيل كلوي سنوياً.





وتقوم المستشفى بتقديم خدمات الأشعة لـ 40 ألف حالة سنوياً والمعامل تخدم 600 الف حالة والأشعة المقطعية تخدم ألفين حالة والموجات الصوتية 16 ألف حالة والمناظير 3 آلاف حالة.