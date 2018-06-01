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سفارة فلسطين تشكر القاهرة لاستقبالها 3 جرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:47 م
سفارة فلسطين تشكر القاهرة لاستقبالها 3 جرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي
أرشيفية
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وصل إلى مصر ثلاثة جرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وفقا لما أعلنت عنه سفارة دولة فلسطين بالقاهرة. 

 وقالت السفارة فى بيان لها، إنها أجرت اتصالات حثيثة من أجل تأمين أماكن علاجهم، وعلى إثرها تقرر إدخال الجرحى إلى مستشفى الهرم التخصصي، وشكرت السفارة الفلسطينية فى القاهرة القيادة المصرية والأجهزة المعنية ووزارة الصحة على جهدها المبذول من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. 

المزيد عن: مصر مستشفى الهرم التخصصي قطاع غزة العدوان الإسرائيلى
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