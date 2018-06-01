هذه الصائفة.. 19 شاطئا غير صالح للسباحة!‎

قامت وزارة السياحة اليوم الجمعة، باستعراض نتائج مراقبة مياه البحر التي تمّ تأمينها خلال الفترة المنقضية من سنة 2018، من طرف مصالح وزارة الصحة والتي شملت 527 نقطة مراقبة تمتدّ على كامل الشريط الساحلي من شواطئ طبرقة شمالا إلى شواطئ بن قردان جنوبا.





وقد بيّنت نتائج المراقبة، أنّ 75 % من الشواطئ التونسية ذات نوعية حسنة بالاستناد إلى الدلائل التوجيهية لمنظّمة الصحة العالمية، مقابل تصنيف 19 شاطئا غير صالحا للسباحة يتوزّعون على 6 جهات هي بنزرت (04) وأريانة (02) وبن عروس (05) ونابل (01) وسوسة (03) وقابس (04).





ويتراجع بذلك عدد الشواطئ الملوثة مقارنة بالسنة الفارطة، التي تمّ خلالها منع السباحة بـــــــ 21 شاطئا.





وقد أكّد الوزير عماد الحمامي، بأنّه قد تمّت مراسلة وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والبيئة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع السباحة بالشواطئ المعنية وبأنّه سيتمّ التوجه للرأي العام ببلاغ في الغرض.



