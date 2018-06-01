ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. علي ربيع ينتهي من تصوير "سك على اخواتك"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:42 م
اليوم.. علي ربيع ينتهي من تصوير سك على اخواتك
علي ربيع
طباعة
الفجر الفني
 
ينتهي علي ربيع، من تصوير مشاهده في مسلسل "سك على اخواتك"، اليوم، على أن يتم تسليم الحلقات إلى قناة MBC مصر.

وقال مخرج العمل وائل إحسان، في تصريخات صحفية، "كريم عفيفى ممثل كبير وصنع مع ربيع ديتو قوي، كما أنني أشعر بأن هنا الزاهد في منطقة الفنانة أمينة رزق والمسلسل أظهرها بشكل مختلف".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويشهد العمل ظهور الفنان علي ربيع في إطلالة جديدة ومختلفة منذ آخر مشاركاته الفنية في فيلم "خير وبركة".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن علي ربيع سينما دراما رمضان 2018 دراما رمضان دراما بث مباشر الفنان علي ربيع الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 4:40:14 PM