اليوم.. علي ربيع ينتهي من تصوير "سك على اخواتك"

ينتهي علي ربيع، من تصوير مشاهده في مسلسل "سك على اخواتك"، اليوم، على أن يتم تسليم الحلقات إلى قناة MBC مصر.





وقال مخرج العمل وائل إحسان، في تصريخات صحفية، "كريم عفيفى ممثل كبير وصنع مع ربيع ديتو قوي، كما أنني أشعر بأن هنا الزاهد في منطقة الفنانة أمينة رزق والمسلسل أظهرها بشكل مختلف".





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويشهد العمل ظهور الفنان علي ربيع في إطلالة جديدة ومختلفة منذ آخر مشاركاته الفنية في فيلم "خير وبركة".