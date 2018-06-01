"الطيب" يوضح الفرق بين المعجزة والسحر (فيديو)

وأضاف الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن السحر هو منطقة عبث بالنظر "صناعة الخيال" ولذلك يقول القرآن "قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ".





وأوضح أن السحر مثل السراب متسائلاً: "هل يمكن لكاميرا أن تصور السراب"، مؤكدًا أن سيدنا موسى تخيل له أن ما ألقاه السحرة يسعى.