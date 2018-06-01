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"الطيب" يوضح الفرق بين المعجزة والسحر (فيديو)

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:35 م
الطيب يوضح الفرق بين المعجزة والسحر (فيديو)
شيخ الأزهر
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فهمي الششتاوي
 
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه في بعض الأحيان يشتبه في أذهان الناس الفرق بين المعجزة والسحر، مؤكدًا أن الفرق بين الإثنين هو أن السحر لا يتعامل مع حقائق الأشياء بعكس المعجزة التي تتعامل مع حقائق الأشياء.


وأضاف الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن السحر هو منطقة عبث بالنظر "صناعة الخيال" ولذلك يقول القرآن "قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ".

وأوضح أن السحر مثل السراب متسائلاً: "هل يمكن لكاميرا أن تصور السراب"، مؤكدًا أن سيدنا موسى تخيل له أن ما ألقاه السحرة يسعى.
المزيد عن: معجزة شيخ الأزهر سحر التوك شو الأزهر احمد الطيب أخبار مصر
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