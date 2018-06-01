الوحش يقترب من وادي دجلة

أبدى عمر الوحش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، موافقته على اللعب ضمن صفوف فريق وادي دجلة، خلال الموسم المقبل.

وكان مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، دخلوا في مفاوضات جادة للتعاقد مع الوحش، خلال موسم الانتقالات الصيفية.





واشترط اللاعب، على مسؤولو الفريق الدجلاوي الدخول في مفاوضات رسمية مع الدراويش، للحصول على خدماته خاصةً أنه مرتبط بعقد مع الفريق.





وكان الوحش، دخل في صدامات مؤخرًا مع مجلس الإدارة الأمر الذي دفعه لقرار الرحيل والخروج من القلعة الصفراء نهاية الموسم الجاري.