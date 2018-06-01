الحزن يسود جمهور "طايع" بعد عرض الحلقة 16

سادت حالة من الحزن على رواد السوشيال ميديا عقب عرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل "طايع" بسبب قتل فواز على يد الشيخ حربي بالرصاص بعد علمه بزواج طايع من مهجة، ويقوم بأداء شخصية فواز الفنان الشاب أحمد داش.





وترك المشهد أثر صادم و حزين لدى المتابعين فكانت تعليقاتهم كالآتي: "معقول فواز يموت لا لا"، "أنا عدت مشهد أحمد داش كتير أقسم بالله أول مرة اتأثر بتمثيل حد كده"، "بكيت على موت فواز"، "الإشاعات طلعت بجد يا جدعان فواز مات لا".





وعبر الكاتب تامر حبيب عن استيائه من مشهد قتل فواز موجهًا رسالته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- لمؤلفي المسلسل الأشقاء الثلاثة خالد ومحمد وشيرين دياب ومخرجه عمرو سلامة قائلاً: "يا ديابز ويا عمرو أنا مش موافق وزعلان وغضبان اتصرفوا لو سمحتم".