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محمود حجازي عن مشاركته في "عوالم خفية": "اتشتمت شتايم تدخلني الجنة"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:11 م
محمود حجازي عن مشاركته في عوالم خفية: اتشتمت شتايم تدخلني الجنة
محمود حجازي
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صلاح حسن
 
قال الفنان محمود حجازي، إنه تلقى الكثير من الشتائم بسبب مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، مضيفًا أنه يتمنى أن يجسد كافة الأوار ويرى في نفسه فنانًا جيدًا.

ونشر "حجازي"، صورة عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلقّ: "أنا اتشتمت شتايم بسبب الدور ده تخليني ادخل الجنة".

وتابع حجازي: "أنا عايز أثبت إني ممثل متنوع، وأقدر أعمل كل حاجة وأكون شاطر فيهم، وبالنسبة للناس بقى عندها وعي كويس أنها تعرف أن ده تمثيل ودي شطارة".

يقدم محمود حجاز في المسلسل شخصية المدرس المتحرش "عصام"،÷ ويوقوم بالبطولة عادل إمام، ويشاركه رانيا فريد شوقي، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد وفيق، وتأليف محمد محرز، وأمين جمال، ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.
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