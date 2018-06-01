شيخ الأزهر: "المعجزات انتهت بانتهاء الأنبياء"



وأضاف الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن المعجزة لا يمكن أن تُعارض أي لا يمكن أن يصنع أحد مثلها ومقرونه بالتحدي.





وأوضح أن الكرامة والمعجزة كلامهما أمر خارق للعادة، لافتًا إلى أن الكرامة تظهر على يد عبد صالح سواء كان معاصر للأنبياء أو بعدهم، مضيفًا: "المعجزات انتهت بانتهاء الأنبياء".

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المعجزة أمر خارق للعادة ويجب أن تكون على يد مدعي للنبوة وهو شرط للتفريق بينها وبين الكرامة.