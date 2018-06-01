"التعليم": تقرير فني يومي عن انطباعات طلاب الثانوية من الامتحانات

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تشكيل غرفة العمليات المحلية بالمحافظات للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي ستبدأ الأحد المقبل الموافق 3 يونيو.



