"التعليم": تقرير فني يومي عن انطباعات طلاب الثانوية من الامتحانات
الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:25 م
ريم محمود
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تشكيل غرفة العمليات المحلية بالمحافظات للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي ستبدأ الأحد المقبل الموافق 3 يونيو.
وأشار فى تصريح خاص لـ"الفجر" إلى تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية للتواصل مع الطلاب عقب انتهاء الامتحان وإمداد غرفة العمليات المركزية بتقرير فني يومي عن انطباعات الطلاب عن الامتحانات.
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