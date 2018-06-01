للمرأة المحجبة.. تشكيلة فساتين زفاف عصرية بأكمام طويلة (صور)

فساتين الزفاف بالأكمام تمنح العروس إطلالة ملكية راقية، والدليل على هذا أنها إختيار الملكات في جميع أنحاء العالم، وقد برزت هذه الصيحة مجدداً في فساتين زفاف ربيع وصيف 2019، لتجد العروس المحجبة موديلات تناسبها وترضي ذوقها.





وقدمت دار تاداشي شوجي Tadashi Shoji موديلات متنوعة لفساتين الزفاف بالأكمام الطويلة، مثل الفساتين بالأكمام الشفافة، والفساتين بصيحة الكاب التي تغطي الذراعين وتنسدل بتصميم راقي وجذاب.





أيضاً صممت فستان زفاف أنثوي بأكمام طويلة وقصّة حورية البحر Mermaid التي تبرز إنحناءات القوام الممشوق، وتميز بنعومته ورومانسيته بفضل طبقات التول الخفيفة التي تغطيه.





كذلك حرص المصمم السعودي محمد آشي صاحبةعلامة Ashi Studio على تصميم فستان زفاف بأكمام طويلة ورقبة عالية يناسب المحجبات.





ومثل العادة، قدمت دار Mon Cheri على تصميم خط خاص بالعروس المحتشمة بإسم Modest by Mon Cheri، وإتخذت الفساتين الطابع البوهيمي بتصاميم بسيطة وغير كاشفة للجسم.





وعودة للكلاسيكية، حيث الفساتين بالأكتاف العالية، حيث قدمت ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier فستان زفاف محتشم، تميز بالرقبة العالية والأكمام الطويلة والتصميم البسيط.





كما قدم المصمم الهندي نعيم خان Naeem Khan فساتين زفاف بوحي من الطابع الشرقي، حيث الزخارف التي تزين القماش والمستوحاة من الطبيعة.





وتألقت أحدى عارضات فساتين زفاف ريم عكرا Reem Acra بتصميم محتشم وفخم، حيث الرقبة المرتفعة والأكمام الطويلة، والتنورة المنفوشة.



