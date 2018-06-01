المقاومة اليمنية تتقدم في منطقة المدمن بمديرية التحيتا

تقدمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بمشاركة وإسناد من القوات الإماراتية، اليوم الجمعة، في منطقة المدمن بمديرية التحيتا، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



وقامت المقاومة اليمنية بصد محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في منطقة الفازة، والخط الساحلي جنوبي الحديدة.



ويذكر أن شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم الجمعة غارتين على تحركات حوثية في مديرية بلاد ‏الروس جنوبي العاصمة وبني مطر غربي العاصمة.