ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المقاومة اليمنية تتقدم في منطقة المدمن بمديرية التحيتا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:22 م
المقاومة اليمنية تتقدم في منطقة المدمن بمديرية التحيتا
أرشيفية
طباعة
أسماء العزب
 
تقدمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بمشاركة وإسناد من القوات الإماراتية، اليوم الجمعة، في منطقة المدمن بمديرية التحيتا، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وقامت المقاومة اليمنية بصد محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في منطقة الفازة، والخط الساحلي جنوبي الحديدة.

ويذكر أن شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم الجمعة غارتين على تحركات حوثية في مديرية بلاد ‏الروس جنوبي العاصمة وبني مطر غربي العاصمة.
المزيد عن: يمن مليشيات الحوثي ‏ مديرية التحتيا صد محاولات تسلل المقاومة اليمنية المدمن القوات الإماراتية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 4:50:15 PM