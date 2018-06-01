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بعد الكسر المفاجئ.. قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة (تعرف عليها)

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:19 م
بعد الكسر المفاجئ.. قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة (تعرف عليها)
أرشيفية
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أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مليمتر داخل محطة مياه شبرا الخيمة بعد إصلاحه وهو ما ترتب عليه قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة وهى كالتالي:

"مدينة التعاون والسعادة، بيجام، والقرنواتى، أرض نوبار، شبرا البلد، وكذا انقطاعها عن مناطق بهتيم وهى " الوحدة العربية، وشارع ترعة الشابورى، وشارع 15 مايو"، وتعتذر الشركة  عن العطل المفاجىء، مؤكدة أنه تم الدفع بفريق فنى لإصلاح الكسر فى أصى وقت مناسب.

المزيد عن: مياه شبرا الخيمة مصر شركة مياه القاهرة الكبرى شبرا الخيمة بيجام بهتيم
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