شيخ الأزهر: المعجزة ضرورة لتصديق النبي





وأضاف الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن المعجزة هى تصديق الله للنبي، مؤكدًا أن الرسول مهمته هى قلب الأفكار وجلب الاستقرار الاجتماعي وتصحيح ما حدث من أخطاء، وحينما يأتي النبي بالمعجزة تبطل حجة معارضيه.





وأوضح، أن المعجزة ضرورة لتصديق النبي وهى أمر خارق للعادة أي أمر يأتي على عكس ما هو مألوف لقوانين الطبيعة مثل انشقاق القمر أو يحيا ميت أو انشقاق البحر.

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن العلاقة بين المعجزة والنبوة هى اتحاد عضوي، بحيث أن النبي ليس في يده أي برهان أو حجه ليثبت به حجته على الناس إلا بالمعجزة.