تلاميذ البكالوريا يتعرفون على أعداد ورموز المراقبة المستمرة يوم 5 جوان‎

أعلنت وزارة التربية في بلاغ، أنّه بإمكان المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2018 الإطلاع بداية من يوم 5 جوان 2018 وإلى غاية 8 جوان على أعداد ورموز المراقبة المستمرة الراجعة اليهم بالنظر (رمز المعدل السنوي، رمز السيرة، العدد النهائي في مادة التربية البدنية) وذلك عبر الموقع الالكتروني www.edunet.tn .





وأفادت وزارة التربية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، انه يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع الالكتروني المذكور للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة.

وفي حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 8 جوان 2018.



