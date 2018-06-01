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مقتل 10 حوثيين في مواجهات مع المقاومة اليمنية جنوب الحديدة

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:14 م
مقتل 10 حوثيين في مواجهات مع المقاومة اليمنية جنوب الحديدة
أرشيفية
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أسماء العزب
 
قتل 10 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة، جنوبي الحديدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ويشار إلى أن الميليشيات الانقلابية سحبت صواريخ وراجمات ومدفعية من مدينة الحديدة باتجاه الشمال في وقت تحقق المقاومة المشتركة تقدما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

هذا واندلعت المواجهات في مناطق الطائف ومزارع الحسينية وأطراف مديرية التحيتا.وتمكنت المقاومة اليمنية المشتركة من تحقيق انتصارات متتالية في جبهة الساحل الغربي.

المزيد عن: يمن ميلشيا الحوثي مدينة الحديدة تحرير الحديدة الحوثي
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