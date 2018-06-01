الأب هاني باخوم: مصر منذ البدء ملاذ للهاربين والمظلومين (فيديو)
الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:07 م
إيريني صفوت - تصوير محمد لطفي
قال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إننا نبعد أمتار قليلة من مغارة العائلة المقدسة، والتي استخدمتها كملاذ بعد هروبها من الأراضي المقدسة إلى مصر.
وأضاف الأب هاني، في تصريح خاص لـ "الفجر"، خلال احتفالية افتتاح مغارة العائلة المقدسة بالمطرية، أن احتفالية اليوم ذات طابع ديني وروحي، مؤكدًا أنها لها طابع اجتماعي، مصر كانت منذ البدء أيام السيد المسيح ملجأ للمظلومين الهاربين من أي بطش ما.
ووجه الأب هاني، رسالته للأقباط: يجب أن تظل مصر ملاذ لكل هارب ومظلوم، مضيفًا إحياء مسار العائلة المقدسة يحمل الكثير من البركات، ومنها اجتماعي وديني، وأيضًا فرصة؛ لإحياء جانب سياحي كبير.
وكان قد بدأ الأنبا إبراهيم إسحق، قداس الاحتفالية بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص جورج سليمان، كاهن الكنيسة، والقمص أغسطينوس، كاهن كنيسة العذراء بالزيتون، والقس يوسف أسعد، كاهن كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا.
ودشن الأنبا إبراهيم، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة، في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة.
المزيد عن: مغارة العائلة المقدسة مصر الكنيسة القبطية الكاثوليكية الاقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم الأراضي المقدسة الأب هاني باخوم