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أبو الليف: "لا أتناول منشطات جنسية واتجوزت كتير غير رسمي" (فيديو)

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:57 م
أبو الليف: لا أتناول منشطات جنسية واتجوزت كتير غير رسمي (فيديو)
أبو الليف
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الفجر الفني
 
أكد المطرب نادر أبو الليف، أنه لا يتناول منشطات جنسية نهائيًا، مضيفًا: "أنا عندي ضغط عالي، ولو باخد منشطات هقول".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أمس، أنه تزوج زواج غير رسمي كثير، معقبا: "مراتي عارفة، ومامتها تعتبر أختي وعارفاني كويس ولما طلبت إيدها والدتها رفضت بسبب اللي عارفاه عني لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء".

وأستكمل: "من 2007 وربنا منزل الهداية جوايا وباعدني عن كل حاجة وبطلت كل حاجة، ومخلص لزوجتي وابني".

وتابع: "أنا ضغطي 270 على 120 ده الطبيعي بتاعي ولو أخدت نص فياجرا أو منشط أو ترامادول أنا ممكن ييجي لي انفجار في المخ".

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