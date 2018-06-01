إصابة مجند إثر سقوطه من قطار "الإسماعيلية - بورسعيد"



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة المدعو علي أحمد السيد 21 عامًا مجند بالقوات المسلحة مقيم الحرفي الشيخ زايد، وذلك إثر سقوطه من قطار الإسماعيلية ـ بورسعيد بالقرب من محطة الشيخ زايد.



وعلي الفور تم نقل المصاب إلى مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



أصيب مجند، اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر سقوطه من قطار الإسماعيلية - بورسعيد بمحطة الشيخ زايد.