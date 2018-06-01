المعهد الوطني للإحصاء يؤكد تراجع الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس 2018‎





سجل المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر مارس من سنة 2018، تراجعا في حجم الإنتاج بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 0,9 بالمائة حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء.





ويعزى هذا التراجع، حسب المعهد، أساسا إلى الانخفاض المسجل في قطاع المواد الكيميائية بنسبة 33 % نتيجة الانخفاض الملحوظ المسجل في إنتاج مشتقات الفسفاط وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 10,3 % وقطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 18,8 % نتيجة الانخفاض المسجل في إنتاج الفسفاط خلال شهر مارس من سنة 2018 (291,3 ألف طن خلال شهر مارس من سنة 2018 مقابل 413,7 ألف طن خلال شهر مارس من سنة 2017) وقطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 0,2 % نتيجة التراجع المسجل في إنتاج النفط الخام.

وفي المقابل سجل قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ارتفاعا بنسبة 7,9 % نتيجة الارتفاع الملحوظ المسجل في إنتاج زيت الزيتون. كما ارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3,1 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 0,3 بالمائة.



