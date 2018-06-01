أسباب تراجع الحكومة الأردنية عن رفع أسعار المحروقات

أفادت مراسلة فضائية "الغد" في الأردن، داما الكردي، أن لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن تصدر نشرة شهرية ويتم بناء عليها رفع أسعار المشتقات النفطية أو خفضها، وأصدرت توصياتها خلال الشهر الجاري برفع أسعار المشتقات بنسبة 5% تقريبا، وهو ما تسبب في اعتصام بالأمس وآخر اليوم بالعاصمة عمان، مما دفع الأمن لتفريق المتظاهرين.





وأضافت الكردي، أنه عقب هذه الاحتجاجات أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، توجيهاته إلى الحكومة الأردنية بإلغاء هذا القرار لهذا الشهر، مشيرة إلى أن لجنة التسعير ستقدم تقريرها الشهر المقبل وقد يشهد رفعأ للأسعار أيضا عقب هذا الإرجاء.



