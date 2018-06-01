أسباب تراجع الحكومة الأردنية عن رفع أسعار المحروقات
الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:59 م
أفادت مراسلة فضائية "الغد" في الأردن، داما الكردي، أن لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن تصدر نشرة شهرية ويتم بناء عليها رفع أسعار المشتقات النفطية أو خفضها، وأصدرت توصياتها خلال الشهر الجاري برفع أسعار المشتقات بنسبة 5% تقريبا، وهو ما تسبب في اعتصام بالأمس وآخر اليوم بالعاصمة عمان، مما دفع الأمن لتفريق المتظاهرين.
وأضافت الكردي، أنه عقب هذه الاحتجاجات أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، توجيهاته إلى الحكومة الأردنية بإلغاء هذا القرار لهذا الشهر، مشيرة إلى أن لجنة التسعير ستقدم تقريرها الشهر المقبل وقد يشهد رفعأ للأسعار أيضا عقب هذا الإرجاء.
وأوضحت الكردي أن اليوم هناك اجتماعاً طارئاً لمجلس النقباء ولأعضاء مجلس النواب لبحث قانون الضرائب الجديد، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أكد بأنه لن يكون هناك سحب للقرار وأن الأمر متروك لمجلس النواب، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب بالموافقة على قانون الضرائب أو اجراء تعديلات وأن تتفاوض عليه مع الحكومة، كما أن هناك اجتماع للفريق الاقتصادي بالحكومة من أجل بحث رفع الأسعار.
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