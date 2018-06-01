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عاجل.. حريق هائل بقطار "المنصورة - القاهرة"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:59 م
عاجل.. حريق هائل بقطار المنصورة - القاهرة
صورة أرشيفية
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سالى رضوان
 
اندلع حريق هائل فى جرار قطار المنصورة القاهرة المتجه من المنصورة للقاهرة، مرورًا بالزقازيق أمام قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مروان عبد المعطي مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3346 الرحلة رقم 388 المتجه من المنصورةإلى للقاهرة عبر الزقازيق أمام قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء برئاسة المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي عربات القطار، وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي في الجرار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما تم سحب الجرار المحترق وإحضار جرار آخر لاستكمال الرحلة.
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