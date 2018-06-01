وزير الدفاع يشرف على موكب تنصيب الغول رئيسا لأركان جيش البر (صور)‎

تولى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اليوم الجمعة 1 جوان 2018 وباسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنصيب أمير اللواء محمد الغول رئيسا لأركان جيش البر، خلفا للفريق إسماعيل الفطحلي الذي بلغ سن التقاعد.





وقد حضر المهرجان العسكري الذي انتظم بالمناسبة، أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وسامي إطارات الوزارة من العسكريين والمدنيين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.





وأفادت الوزارة، بأن أمير اللواء محمد الغول متخرج من الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد، وتابع دراسته بمختلف المدارس العسكرية بتونس والخارج وبمعهد الدفاع الوطني.





وأضافت أنه تدرج في المهام العسكرية، وشغل خاصة خطة آمر مركز تدريب مدفعية بمدنين، وآمر فوج مدفعية، وآمر مدرسة الرقباء بكندار، وآمر الأكاديمية العسكرية، وآمر اللواء الثالث مشاة ميكانيكية بالقيروان، فملحق عسكري بواشنطن.



