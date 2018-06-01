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مروان محسن يقود هجوم مصر أمام كولومبيا والنني بديلًا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:05 م
مروان محسن يقود هجوم مصر أمام كولومبيا والنني بديلًا
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محمد الصو
 

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التشكيل الأساسي والذي سيخوص به مواجهة كولومبيا، وديًا.

وقرر كوبر، الاعتماد على مروان محسن لقيادة هجوم المنتخب، وجلوس محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي احتياطيًا مع منحه بعض الدقائق للإطمئنان على حالته.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكولومبي، وديًا مساء اليوم على ملعب أتلانتا بمدينة بيرجامو الإيطالية ضمن الاستعدادات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.
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