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لاعبو المنتخب يرفضون الإفطار أمام كولومبيا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:01 م
لاعبو المنتخب يرفضون الإفطار أمام كولومبيا
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محمد الصو
 

تمسك لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالطقوس الدينية وعدم الإفطار بسبب مباراة كولومبيا، الودية استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

 

وأبدى اللاعبين رفضهم التام لتناول وجبة الإفطار صباح اليوم، ورغبتهم في خوض المباراة صائمين، على أن يتناولوها بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث تقام المباراة في التاسعة والربع مساءًا، وهو نفس توقيت أذان المغرب بإيطاليا.

 

وكان المعد الغذائي البريطاني المتواجد بالمنتخب، حاول إقناع اللاعبين بالتنازل عن الصيام اليوم حتى لا تتأثر لياقتهم البدنية إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكولومبي، وديًا مساء اليوم على ملعب أتلانتا بمدينة بيرجامو بإيطاليا ضمن الاستعدادات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو الجاري.

 

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