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وزير الأوقاف: الغش يتنافى مع حقيقة الصيام

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:06 م
وزير الأوقاف: الغش يتنافى مع حقيقة الصيام
الدكتور محمد مختار جمعة - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الغش بكل أنواعه محرم شرعا كما أنه جريمة في حق الوطن، ومن أخطر أنواع الغش الغش في الامتحانات، لأنه يدمر الأمم والمجتمعات والأجيال كما يدمر الغاش نفسه.

وأضاف الوزير، خلال خطبة الجمعة بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، أن الغش إثم وجريمة يستوي فيها من قام بالغش ومن سهله له أو تستر عليه أو غض الطرف عنه أو شجع عليه أو كان من واجبه أن يعمل على منعه فتقاعس عن أداء واجبه، وأن هؤلاء جميعا ليس لهم من صومهم إلا الجوع والعطش، ذلك لأن الغش يتنافى مع حقيقة الصيام وحسن المراقبة لله فيه.

المزيد عن: وزير الأوقاف محمد مختار جمعة غش صيام خطبة الجمعة
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