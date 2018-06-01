عمدة لندن: بعض تصرفات ترامب لا تعبر عن الولايات المتحدة





قال عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، إن بعض تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا تعبر عن الولايات المتحدة التي نعرفها".





زأكد "خان"يل مشاركته في إفطار رمضاني نظمته الجالية التركية في لندن، في مسجد "العزيزية" شمالي العاصمة.





وحضر الإفطار القنصل التركي العام جنار أرغين، ومبعوثة جمهورية شمال قبرص التركية زهرا باصاران، إضافة إلى ممثلين عن المجتمعات المسيحية واليهودية.





وأضاف بالقول: "يتعين على الرئيس الأمريكي أن يرى التنوع القائم في لندن، ويمثل قوة".





وفي السياق، انتقد عمدة لندن إعادة نشر "ترامب" على صفحته على موقع "تويتر" بعض تغريدات كتبها أعضاء في حزب "بريطانيا أولًا" اليميني المتطرف.





وتابع: "إعادة نشر تغريدات (بريطانيا أولًا) فعل من الخطأ أن يرتكبه الرئيس الأمريكي، وكان عليه أن يعتذر على ما ارتكبه".





وأوضح "خان" أن ترامب "يعطي انطباعا أنه من غير الممكن أن يكون شخص ما مسلما وأيضا غربيا (ينتمى إلى إحدى دول الغرب)".





غير أنه شدد على خطأ فرضية "ترامب"، لافتا أن "في لندن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتفاخرون بكونهم ينتمون إلى لندن، وفي ذات الوقت مسلمين".





وكان "ترامب" أعاد نشر على صفحته الرسمية على "تويتر" في 29 نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم، 3 مقاطع مصورة مناهضة للمسلمين كانت نشرتها لأول مرة جايدا فرانسين، نائب رئيس حزب "بريطانيا أولًا".





** الجالية التركية في لندن





وقال صادق خان في حديثه مع "الأناضول"، إن "الجالية التركية في لندن ساعدت على جعل العاصمة البريطانية أعظم مدينة في العالم".





وأضاف: "الجالية التركية تساهم بشكل كبير في مدينتنا (لندن) اقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا".





وحول ظاهرة الخوف من الإسلام "الإسلاموفوبيا" والتي يواجهها بعض أفراد الجالية التركية في لندن، أكد "خان" أن "الشرطة لا تتسامح أبدا مع جميع جرائم الكراهية".





** تظاهرات داعمي تنظيم "بي كا كا" الإرهابي





قال صادق خان إنه يتعين على شرطة العاصمة البريطانية "أن تعمل ضد أي منظمات إرهابية".





جاء تصريح خان تعليقا على التظاهرات التي ينظمها داعمو تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في لندن.





وأضاف: "فكرة وجود جماعات تستغل ثغرة ما، أمر غير مقبول".





وأردف بالقول: "شرطة العاصمة تتخذ إجراءات ضد أي من أعضاء الجماعات المحظورة، ولكن إذا كانت هذه المجموعة المحظورة تستفيد من الثغرات، أعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة إلى الحكومة أن يقوم وزير الداخلية بسد هذه الثغرات".



