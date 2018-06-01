عاجل.. الرئيس التونسي يعين رئيسا جديدا لأركان جيش البر





عين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة، محمد الغول رئيسا لأركان جيش البر، خلفا لإسماعيل الفتحلي.





جاء ذاك في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، وصل الأناضول نسخة منه.





وقال في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، "تولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الجمعة غرة يونيو 2018 بقصر قرطاج، ترقية العميد محمد الغول إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيسا لأركان جيش البر".





يشار إلى أن "الغول" يعد شخصية غير معروفة للعامة بشكل كبير في بلاده.





وكان الفتحلي يشغل المنصب منذ تعيينه من قبل الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي في أغسطس / آب 2013 وحتى اليوم الجمعة.





ويواجه الجيش التونسي منذ مايو 2011 المجموعات الإرهابية المتمترسة بالمرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية التونسية، كما يراقب المناطق الحدودية الجنوبية مع ليبيا للتصدي لتسلل العناصر الإرهابية من الأراضي الليبية.



