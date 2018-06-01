تامر حسني يتصدّر بوستر بطولة كأس العالم: "مصر هتسد"

كشف النجم المصري تامر حسني عن بوستر الحملة الدعائية الخاصة ببطولة كأس العالم التي تقودها شركة “كوكا كولا” العالمية.





تامر حسني تصدّر يوستر الحمل الذي أرفق بوسمي “كوكا كولا بتستعد و مصر هتسد” وشارك به الجمهور ومحبّيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وبتعليقه عليه كتب: “ترقبونا”.





الجدير ذكره أن شركة “كوكا كولا” العالمية تعاقدت مع تامر حسني لتمثيل مصر في تقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم Colors والتي يشاركه فيها المغني جيسون درولو.





ومن المقرر أن تطرح “كوكا كولا” العمل المصوّر الخاص بالأغنية قريباً وسط حملة دعائية ضخمة ترافق بطولة كأس العالم.