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واتفورد يجدد عقد مدافعه لموسم إضافي

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:51 م
واتفورد يجدد عقد مدافعه لموسم إضافي
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وكالات
 
أكد نادي واتفورد، اليوم الجمعة، أنه فعّل خيار تمديد عقد المدافع الأوروجوائي، ميجيل بريتوس، ليستمر في صفوف الفريق الإنجليزي، لموسم آخر على لأقل.

ومنذ انضمامه للفريق في صيف 2015، قادما من نابولي، دافع بريتوس (32 عاما) عن قميص واتفورد، في 68 مباراة، سجل خلالها هدفين.

وابتعد بريتوس، الذي أكد تمديد عقده حتى يونيو2019، عن الملاعب، أكثر من ثلاثة أشهر، خلال الموسم الماضي، للإصابة.

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