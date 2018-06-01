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335 مليون ورقة تداولات قطاع "اتصالات" خلال الأسبوع الجارى

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:30 م
335 مليون ورقة تداولات قطاع اتصالات خلال الأسبوع الجارى
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عبدالرحمن العويسى
 

جاء قطاع " اتصالات " متصدرا قائمة القطاعات  الاكثر استحواذا في البورصة خلال الأسبوع الحالى بحجم تداول بلغ  335 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 1.065 مليار جنيه وتلاه قطاع " خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) " بحجم تداول بلغ 180.2 مليون ورقة  بقيمة 697 مليون جنيه .

بينما جاء قطاع " العقارات " ثالثا بحجم تداول  172.9 مليون ورقه ماليه بقيمة 656 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بحجم تداول بلغ 47.2 مليون ورقه ماليه وبقيمة 1.890 مليار جنيه وجاء خامسا قطاع " سياحة وترفية " بحجم تداول 35.3 مليون ورقه ماليه  بقيمة 126.1 مليون جنيه .


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