335 مليون ورقة تداولات قطاع "اتصالات" خلال الأسبوع الجارى
الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:30 م
عبدالرحمن العويسى
جاء قطاع " اتصالات " متصدرا قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة خلال الأسبوع الحالى بحجم تداول بلغ 335 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 1.065 مليار جنيه وتلاه قطاع " خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) " بحجم تداول بلغ 180.2 مليون ورقة بقيمة 697 مليون جنيه .
بينما جاء قطاع " العقارات " ثالثا بحجم تداول 172.9 مليون ورقه ماليه بقيمة 656 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بحجم تداول بلغ 47.2 مليون ورقه ماليه وبقيمة 1.890 مليار جنيه وجاء خامسا قطاع " سياحة وترفية " بحجم تداول 35.3 مليون ورقه ماليه بقيمة 126.1 مليون جنيه .
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