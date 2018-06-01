360.54 مليون جنيه مشتريات الأجانب في البورصة خلال الأسبوع الجارى
الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:20 م
عبدالرحمن العويسى
واستحوذت تعاملات المصريين على 53.52% من إجمالى البورصة خلال الأسبوع الحالى، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.64% والعرب على 13.84% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 360.54 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 183.47 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 11.841.36 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 340.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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