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320.74 مليون جنيه مبيعات المؤسسات فى البورصة خلال الأسبوع

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:52 م
320.74 مليون جنيه مبيعات المؤسسات فى البورصة خلال الأسبوع
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عبدالرحمن العويسى
 

استحوذت تعاملات المؤسسات على 68.99% خلال الأسبوع الحالى، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.01% وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 320.74 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على 53.52% ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.64% والعرب على 13.84% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 360.54 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 183.47 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 11.841.36 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 340.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات

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