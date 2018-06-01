البورصة تخسر 19 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري



حققت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالى ، خسائر بلغت 19 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 930 مليار جنيه مقابل 949 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.76% ليبلغ مستوى 16760.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنحو 1.83% ليبلغ مستوى 842.66 نقطة، فيما هبط مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنحو 1.88% ليبلغ مستوى 2138.24 نقطة.



وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4 مليار جنيه وكمية تداول 725 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.



و سجلت بورصة النيل، قيم تداول قدرها 4.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7.9 مليون ورقة منفذة على 530 عملية خلال الأسبوع.



واستحوذ سوق الأسهم على 83.99% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.01% خلال الأسبوع.



واستحوذت تعاملات المؤسسات على 68.99% وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.01% وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 320.74 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت تعاملات المصريين على 53.52% ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.64 % والعرب على 13.84% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 360.54 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 183.47 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 11.841.36 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 340.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



