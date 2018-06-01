1.2 مليون جنيه إجمالى تداولات السندات خلال الأسبوع الجارى
الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:47 م
عبدالرحمن العويسى
بلغت قيمة التداول فى سوق السندات خلال الأسبوع الحالى نحو 1.215 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 1.188 ألف سند تقريبا.
واستحوذ سوق الأسهم على 83.99% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.01% خلال الأسبوع.
واستحوذ سوق الأسهم على 83.99% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.01% خلال الأسبوع.
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