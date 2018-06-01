8.6 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الأسبوع



بلغ إجمالي قيم التداولات فى البورصة خلال الأسبوع الحالى قيم التداولات نحو 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4 مليار جنيه وكمية تداول 725 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.



و سجلت بورصة النيل، قيم تداول قدرها 4.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7.9 مليون ورقة منفذة على 530 عملية خلال الأسبوع.



واستحوذ سوق الأسهم على 83.99% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.01% خلال الأسبوع.



