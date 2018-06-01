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محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:47 م
محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة
من اللقاء
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جهندا عبد الحليم
 
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عددا من المواطنين، عقب أدائه صلاة الجمعة، بمسجد صالح سليم بحي المناخ.

وناقش محافظ بورسعيد مع المواطنين عدة موضوعات من بينها، ملفي النظافة والاشغالات، كذلك فرص العمل التي تعلن عنها المحافظة باستمرار بالقطاع الخاص وفرص التدريب المتاحة، بجانب مخطط تنمية المحافظة سياحيا وصناعيا.

وطالب المحافظ المواطنين بأهمية تغيير ثقافة أبنائهم نحو العمل بالقطاع الخاصة، خاصة بالمشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية لمصر، لأنها الضامن الحقيقي لمستقبل أبنائنا، مؤكدا على أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن البورسعيدى.
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