تامر حسني يفاجىء جمهوره بعمل جديد يجمعه بـ أسيل عمران

قالت الممثلة ​أسيل عمران​ إنها بصدد التحضير لعمل تمثيلي جديد سيجمعها بالفنان ​تامر حسني​ دون أن تذكر أيّ معلومات إضافية.





وفي حديث لبرنامج "ممكن نتعرف" عبر إذاعة "مارينا أف أم"، كشفت انها التقت مؤخرا بتامر واتّفقا على هذا العمل، موجّهة الشكر له ولزوجته بسمة بوسيل.





يُذكر أن أسيل تشارك في مسلسل "هارون الرشيد​"، الذي يعرض حاليا في موسم رمضان، ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين، من بينهم: ​قصي خولي​، ​حبيب غلوم​، ​كندة حنا​، ​كاريس بشار​، و​عابد فهد​، وهو من إخراج عبد الباري أبو الخير.