وهبي الخزري يثير ذعر تونس قبل كأس العالم

سيغيب وهبي الخزري، عن ثاني مباريات تونس الودية استعدادا لكأس العالم أمام تركيا، اليوم الجمعة، لتزداد الشكوك حول جاهزيته للنهائيات، التي تنطلق هذا الشهر في روسيا.

ويعد لاعب الوسط المهاجم المعار من سندرلاند الإنجليزي إلى رين الفرنسي، من أهم لاعبي المنتخب التونسي، الذي يريد ترك بصمة في روسيا، حيث سيواجه بلجيكا وإنجلترا وبنما، في المجموعة السابعة.

لكن مسؤولي منتخب تونس قالوا إنه يعاني من شد في عضلات الفخذ، وسيغيب عن مباراة تركيا الودية اليوم الجمعة، في جنيف بعدما غاب أيضا عن التعادل 2-2 مع البرتغال في براجا، يوم الثلاثاء الماضي.

ويتدرب الخزري (27 عاما) وحيدا في معسكر منتخب تونس التدريبي في لوزان بسويسرا، ولم يخض أي مباراة منذ نهاية أبريل وغاب عن آخر 3 مباريات لرين في الدوري الفرنسي.

وتلتقي تونس مع إسبانيا في مباراتها الودية الأخيرة، يوم السبت القادم.

وتعرض المنتخب التونسي لانتكاسة بالفعل بعد إصابة صانع اللعب يوسف المساكني، والمهاجم طه ياسين الخنيسي، وسيغيب الثنائي عن كأس العالم التي تنطلق في 14 يونيو.