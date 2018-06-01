المحرمات الخمس في وجبة السحور

هناك بعض العادات السيئة التي يفعلها الصائمون قبل أو بعد السحور خلال شهر رمضان، وتكون سببًا في التأثير على صحتهم أثناء الصيام.



وفيما يلي نرصد 5 أشياء يجب ألا تفعلها خلال وجبة السحور



النوم بعد السحور



يتعرض الصائم لمخاطر كبيرة إذا نام مباشرة بعد وجبة السحور في شهر رمضان، حيث أنه يتسبب في عودة حمض المعدة إلى الجزء الخلفي من المريء ما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وأخرى خطيرة، ذكرها موقع جريدة الدستور، منها:



تراكم الدهون إذ تسبب الأطعمة الدهنية زيادة في الوزن خاصة أثناء النوم المباشر بعد السحور، فالجسم في حالة النوم لا يستهلك الكثير من الطاقة، فتزيد بذلك مستويات هرمون "الجار درقي"، ما يجعلك تشعر بالجوع عند الاستيقاظ، وبالتالي تتناول كميات أكبر من الطعام.



وكذلك زيادة حمض المعدة حيث تزداد العصارة الهاضمة عند دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي، لذلك فإن لم يكن الطعام مطحونًا، يتسبب حمض المعدة في حرقة في الجدار الداخلي للمعدة.



وأيضًا النوبات القلبية حيث يعد الأكل قبل النوم مباشرة أحد أسباب النوبات، إذ تحدث عند محاولة الجسم تقسيم تدفق الدم بين الدماغ والمعدة، التي تعمل على الهضم، وعلى المدى الطويل، تقلل هذه العملية من تدفق الأوكسجين إلى الدماغ، مسببة النوبات القلبية.



أطعمة ومشروبات لا تتناولها على السحور



هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات يفضل عدم تناولها خلال وجبة السحور حتى تتجنب الشعور بالعطش والإرهاق خلال ساعات الصيام، وذكر موقع صدى الـ"صدى البلد" أبرزها:



وجاءت أبرز المشروبات التي تحتوي على "الكافيين"، ويسبب تناولها في السحور الأرق كما يدر البول فيتخلص الجسم من الماء، وكذلك "المشروبات الغازية" حيث تحتوي على الكربون الذي يتسبب في الشعور بالامتلاء وانتفاخ المعدة.



أما المأكولات فتأتي الحلويات في المقدمة حيث تحفز البنكرياس على حرق السكريات، فتنخفض نسبة السكر في الدم ويزيد الشعور بالجوع والعطش، وكذلك "المخللات" وتحتوي على نسبة عالية من الأملاح فتزيد الشعور بالعطش، وأيضًا "اللحوم" إذ تكون صعبة الهضم وتخلص الجسم من كمية كبيرة من الماء في البول، خاصة إذا كانت مطهية بكم كبير من البهارات مما يشعرنا بالعطش.



الإكثار من الكاربوهيدرات البسيطة أو المكررة



تعتبر الأطعمة التي تحتوي على الكاربوهيدرات تكون سريعة الهضم وتتسبب بالعطش وزيادة الوزن، كما أنها فقيرة جدًا من حيث توافر المواد الغذائية الأساسية والهامة ويعد السكر والدقيق الأبيض بجانب المعجنات مثل الكعك والفطائر وغيرها من أبرز الأمثلة على الكاربوهيدرات البسيطة أو المكررة.



عدم تناول السحور



لا يعتبر عدم تناول السحور مضر بالجسم ضررا بالغا ولكن يتسبب في أشياء مثل الإمساك، الجفاف، نقص التغذية والغثيان.



الإفراط في الأكل



تتعود المعدة في رمضان على هضم وجبتين فقط أو وجبة واحدة لذلك فهي تعمل ببطئ وبشكل جيد، وربما تتعرض لمشكلة اضطرابات الهضم عند الإفراط في الأكل مما قد يسبب الإمساك، الإسهال، الانتفاخ والغازات، عسر الهضم، زيادة اضطرابات القولون العصبي — لمن يعاني منه





