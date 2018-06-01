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كيم كاردايشيان في ضيافة دونالد ترامب والسبب

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:40 م
كيم كاردايشيان في ضيافة دونالد ترامب والسبب
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الفجر الفني
 
حلّت نجمة تلفزيون الواقع الاميركية كيم كارداشيان ضيفة على البيت الأبيض حيث أجرت محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إصلاح نظام السجون. وكارديشيان تطالب بالإفراج عن أليس ماري جونس، إمرأة ستينية مسجونة منذ أكثر من عشرين عاماً بجنحة مرتبطة بالمخدرات لم يتخللها أي عنف، بحسب cnn. 

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما جعلت من تعديل القوانين الصارمة المتعلقة بالأحكام القضائية أولوية إلاّ أنها لم تتمكن من الحصول على تأييد الكونغرس، الأمر الذي أدى الى موجة من مراسيم العفو الرئاسية.
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