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فيرداسكو يفوز على ديميتروف ويصعد لثمن نهائي رولان جاروس

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:40 م
فيرداسكو يفوز على ديميتروف ويصعد لثمن نهائي رولان جاروس
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وكالات
 
واصل الإسباني فرناندو فيرداسكو مسيرته في بطولة رولان جاروس الفرنسية الكبرى للتنس، ببلوغه الدور ثمن النهائي عقب إقصائه المصنف الخامس عالميا، البلغاري جريجور ديميتروف، لينتظر الفائز من لقاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني روبرت باوتيستا أجوت.

واحتاج فيرداسكو (34 عاما) لساعتين و21 دقيقة من أجل الفوز بثلاث مجموعات نظيفة 7-6 (7-4) و6-2 و6-4 والتأهل إلى ثمن نهائي البطولة الكبرى المقامة على الملاعب الترابية للمرة السابعة في المشاركة الـ15 له على التوالي.

وكان فيرداسكو، المصنف 35 عالميا، قد أطاح في بداية مشواره بالبطولة بالياباني يوشيهيتو نيشيوكا (266) في مباراة امتدت لخمس مجموعات، وبعده الأرجنتيني جيدو أنديروزي (109) في مباراة من ثلاث مجموعات.

ولم ينجح ديميتروف في مجاراة فيرداسكو، خاصة بعد خسارته للمجموعة الأولى من بوابة شوط كسر التعادل "تاي بريك" الذي كان متفوقا فيه 3-1 ، لتتحطم معنوياته بعدها.
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