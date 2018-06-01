سكرتير الإسماعيلية على رأس حملة للنظافة العامة (صور)

ترأس المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة متابعة تنفيذ أعمال الحملة التى نظمها رجال حى ثان الإسماعيلية للمرة الثانية على التوالى باحدى الشوارع الفرعية خلف مساكن هيئة قناة السويس ومنطقة المدارس بحى ثان والتى تعد أحدى بؤر تجمعات القمامة والرتش والمخلفات والتى يعانى منها سكان المنطقة وقاطنيها منذ فترة.



وذلك لمتابعة وتفقد أعمال رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة من المنطقة، إضافة الى القضاء على ما تسببه هذه البؤرة من تشويه للمنظهر العام علاوة على التلوث البيىئ وذلك من أجل الحفاظ على نظافة المنطقة والمظهر الحضارى والجمالى بشكل عام.



يأتي ذلك فى اطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية للنظافة العامة وحركة التجميل والتطويرالتى تشهدها المحافظة خلال تلك الفترة وبناءا على توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته على تضافر ومضاعفة كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع ملف النظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها واستثمار أيام العطلات الرسمية فى تكثيف أعمال النظافة.