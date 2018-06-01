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30 مليار جنيه إجمالى تداولات البورصة خلال شهر مايو

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:39 م
30 مليار جنيه إجمالى تداولات البورصة خلال شهر مايو
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عبدالرحمن العويسى
 
بلغ إجمالي قيم التداولات نحو 30 مليار جنيه خلال الشهر، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.513 مليون ورقة منفذة على 545 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40.9 مليار جنيه وكمية تداول 8.226 مليون ورقة منفذة على 683 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

و سجلت بورصة النيل، قيم تداول قدرها 17.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 22.3 مليون ورقة منفذة على 2.630 عملية خلال الشهر.

واستحوذ سوق الأسهم على 88.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.54% خلال الشهر.

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