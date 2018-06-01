القبض على مسؤول بشركة أدوية بتهمة الاستيلاء على "أدوية أورام"

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مسؤول تسويق بإحدى شركات الأدوية لاستيلائه على أدوية مخفضة وبيعها لحسابه الخاص والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه.





وأفادت تحريات الإدارة، باستيلاء مندوب تسويق بشركة أدوية على أدوية علاج الأورام مخفضة الأسعار المخصصة لمستشفيات التأمين الصحي الحكومية لعلاج غير القادرين وبيعها لمخازن الأدوية الخاصة لتهريبها خارج البلاد والاستفادة من فارق الأسعار.





وأكدت المعلومات سابقة تعاقد شركة أدوية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي على توريد بعض أدوية علاج الأورام لمستشفيات ومعاهد تابعة للهيئة وذلك بأسعار خاصة أقل من الأسعار السوقية بنسبة خصم تصل إلى 60% على أن يكون التوريد بموجب أوامر توريد صادرة من الجهات سالفة الذكر وموجهة إلى شركة الأدوية وفي غضون عام 2017 قام "علاء. م"، 42 سنة، مسؤول تسويق بشركة الأدوية ومقيم بمحافظة القاهرة باصطناع محررات مزورة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية تفيد طلبها بعض أنواع الأدوية الخاصة بعلاج الأورام.





كما توصلت التحريات قيام المتهم باستغلال موقعة الوظيفي وطبيعة عمله كونه المسؤول عن متابعة تنفيذ أوامر التوريد، واستمل مشمول تلك الفواتير بدعوى تسليمها بنفسه والاستيلاء عليها عقب مهرها بخاتم منسوب صدوره لتلك الجهات تفيد استلامها للأدوية المستولى عليها على أن يسدد قيمتها المخفضة بخزينة الشركة والاستيلاء على فارق السعر لنفسه والذي بلغ قدره مليون و200 ألف جنيه دون وجه حق.



