عثر رجال البحث الجنائي بقسم شرطة الشرق ببورسعيد، اليوم، على جثة هامدة لطفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة على رمال شاطئ بورسعيد خلف قرية النورس السياحية.





كان الدكتور عادل تعيلب، مدير الصحة ببورسعيد، قد تلقى إخطار من مستشفى بورسعيد العام يفيد بالعثور على جثة مجهولة لرضيعة عن طريق الإسعاف ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة ولحين التصريح بالدفن.





ويجري رجال البحث الجنائي التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات.





العثور على جثة رضيعة ملقاة على رمال الشاطئ في بورسعيد منذ 15 دقيقةكتب: الوطن







