صحفي فرنسي: بوتشيتينو مدرب الريال القادم

كشف الصحفي الفرنسي الشهير فريدريك هيرميل عن المرشح الأول والمفضل لخلافة زين الدين زيدان في ريال مدريد.





وقد أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رحيله عن تدريب ريال مدريد بالأمس عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وتحدث فريدريك هيرميل لقناة ليكيب الفرنسية قائلًا: أفضل مرشح لخلافة زيدان هو ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.





وأضاف: بوتشيتينو هو لاعب ومدرب سابق في إسبانيول ويبدو خيار مُلائم بسبب شخصيته وأسلوبه في اللعب، كما أنه ألمح في الآونة الأخيرة إلى أنه يريد إحراز تقدم في مسيرته التدريبية.





وتابع: بعد تجديد عقده حتى 2023 رُفع أجر بوتشيتينو إلى 9.7 مليون يورو سنوياً ولذلك سيضطر ريال مدريد لدفع الكثير لإحضاره.